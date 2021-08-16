Лейтон Кларксон стал игроком Блэкберна, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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19-летний полузащитник будет выступать за новую команду на правах аренды, которая рассчитана на год. Лейтон недавно подписал новый контракт с Ливерпулем, игрок трижды выходил на поле за команду Юргена Клоппа. Кларксон является воспитанником мерсисайдского клуба.

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Блэкберн финишировал на 15-й строчке.

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