Ливерпуль отпустил молодого хавбека в Чемпионшип
20:28 - Читати українською
Полузащитник Ливерпуля Лейтон Кларксон будет добывать игровой опыт в другом клубе.
Лейтон Кларксон стал игроком Блэкберна, сообщает официальный сайт Ливерпуля.
Ливерпуль продлил контракт с ван Дейком
19-летний полузащитник будет выступать за новую команду на правах аренды, которая рассчитана на год. Лейтон недавно подписал новый контракт с Ливерпулем, игрок трижды выходил на поле за команду Юргена Клоппа. Кларксон является воспитанником мерсисайдского клуба.
По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Блэкберн финишировал на 15-й строчке.
Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter