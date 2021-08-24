Ливерпуль отпустил клубного рекордсмена в Шотландию
13:19 - Читати українською
Молодой нападающий английского Ливерпуля Бенджамин Вудберн на временной основе перебрался в шотландский Хартс.
"Темно-бордовые" договорились о переходе 21-летнего валлийца, сообщает официальный сайт клуба.
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Вудберн арендован Хартсом на сезон. В шотландской Премьер-лиге форвард будет выступать под 9-м номером. Соглашение с единбуржцами – не первый подобный опыт для Вудберна. Он уже защищал на правах аренды цвета Блэкпула, Оксфорда и Шеффилд Юнайтед.
Напомним, что Бен Вудберн превзошел уникальное достижение Оуэна, забив гол в матче Кубка лиги несколько лет назад в 17 лет и 45 дней.
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