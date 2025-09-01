Как информирует The Athletic, Астон Вилла договорилась с Ливерпулем об аренде 22-летнего полузащитника Харви Эллиота с обязательным выкупом летом 2026 года. Футболист уже отправился на медосмотр.

Чемпион Европы на выходе из Ливерпуля – клуб Бундеслиги готовит трансфер

Эллиот станет серьезным усилением для Унаи Эмери, ведь его команда единственная среди четырех топ-дивизионов Англии пока не забила ни одного мяча в этом сезоне. Наставник давно искал креативного хавбека после неудачных попыток подписать Лукаса Пакету.

Эллиот является воспитанником Фулхэма, а к Ливерпулю присоединился в 2019 году. За мерсисайдцев он провел 149 матчей, забил 15 мячей и отдал 21 ассист. Прошлым летом хавбек был признан лучшим игроком молодежного Евро-2023, помог сборной Англии U21 добыть титул в финале против Германии.

Этим летом интерес к нему проявлял РБ Лейпциг, однако немцы не смогли договориться с Ливерпулем о формате сделки. В итоге шансом воспользовалась Астон Вилла, которая одновременно работает и над арендой Джейдона Санчо из Манчестер Юнайтед.

Ливерпуль добыл минимальную победу в напряженной зарубе с Арсеналом – Все решил шедевральный штрафной