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Ливерпуль отказался продавать Ловрена в Рому

14:33 33 Читати українською
Ливерпуль отказался продавать Ловрена в Рому
Деян Ловрен / ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен, похоже, не переедет в Рим.

Рома не смогла подписать защитника Ливерпуля Деяна Ловрена. По информации журналиста Daily Mail Доминика Кинга, мерсисайдцы отказались отпускать хорвата за медлительности "волков".

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Ранее сообщалось, что Рома хочет арендовать футболиста на год с правом выкупа за 25 млн евро, и Ливерпуль устраивали такие условия.

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