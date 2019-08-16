Ливерпуль отказался продавать Ловрена в Рому

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен, похоже, не переедет в Рим.

Рома не смогла подписать защитника Ливерпуля Деяна Ловрена. По информации журналиста Daily Mail Доминика Кинга, мерсисайдцы отказались отпускать хорвата за медлительности "волков".

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Ранее сообщалось, что Рома хочет арендовать футболиста на год с правом выкупа за 25 млн евро, и Ливерпуль устраивали такие условия.

"Красные" в среду, 14 августа, переиграли Челси в серии пенальти и выиграли Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА Ливерпуль – Челси: проблемы "красных", интерес "синих", геройства голкиперов и топ-работа арбитресс