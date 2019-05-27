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Ливерпуль отказался от покупки Депая

18:18 83 Читати українською
Ливерпуль отказался от покупки Депая
Мемфис Депай / Reuters

Нападающему Лиона Мемфису Депаю придется искать другие варианты продолжения карьеры.

Ливерпуль решил не проводить переговоры по нидерландцу, информирует Sky Sports.

Ранее Депай намекал на свой уход из Лиона в инстаграме. Впрочем, его новым местом работы Ливерпуль не станет. Мерсисайдцы рассматривали игрока сборной Нидерландов в качестве замены Садио Мане, но в итоге отказались от этой кандидатуры.

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В сезоне Лиги 1 форвард забил 10 голов и отдал 10 ассистов в 36-ти матчах. Ранее Депай выступал за главного врага ливерпульцев – Манчестер Юнайтед.

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Теги
Англия Трансферы Мемфис Депай Мемфис Депай Ливерпуль Ливерпуль
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