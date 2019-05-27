Ливерпуль отказался от покупки Депая

Нападающему Лиона Мемфису Депаю придется искать другие варианты продолжения карьеры.

Ливерпуль решил не проводить переговоры по нидерландцу, информирует Sky Sports.

Ранее Депай намекал на свой уход из Лиона в инстаграме. Впрочем, его новым местом работы Ливерпуль не станет. Мерсисайдцы рассматривали игрока сборной Нидерландов в качестве замены Садио Мане, но в итоге отказались от этой кандидатуры.

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В сезоне Лиги 1 форвард забил 10 голов и отдал 10 ассистов в 36-ти матчах. Ранее Депай выступал за главного врага ливерпульцев – Манчестер Юнайтед.

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