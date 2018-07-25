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Ливерпуль отказался от подписания Виды

10:25 118 Читати українською
Ливерпуль отказался от подписания Виды
Домагой Вида / фото: твиттер сборной Хорватии

Защитник Бешикташа Домагой Вида не перейдет в Ливерпуль. Английский клуб передумал подписывать хорвата.

Ливерпуль выбыл из борьбы за защитника Бешикташа Домагоя Виду. Также мерсисайдцы в текущее трансферное окно не подпишут никакого другого центрбека, сообщает Liverpool Echo.

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Даже травма Жоэля Матипа не изменила решение Юргена Клоппа. Немец считает, что ван Дейк, Ловрен и Клаван закроют позиции в защите до восстановлению камерунца. Ранее сообщалось, что Ливерпуль близок к подписанию Виды.

Бешикташ, который подписал Виду в начале года бесплатно, настроен получить за трансфер хорвата 25 млн евро.

К слову, первый матч в АПЛ 2018/19 Ливерпуль проведет 12 августа против Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

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