Ливерпуль готов отпустить в аренду ван ден Берга и уже ищет ему варианты продолжения карьеры. Клуб хочет, чтобы 19-летний защитник набрался опыта, информирует Goal.

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Переговоры ведутся с клубами Бельгии, Германии и Швейцарии. Мерсисайдцы позволят уйти в аренду защитнику, несмотря на большое количество повреждений игроков обороны (Матип, Гомес, ван Дейк вылетели на длительный срок).

Напомним, Сепп ван ден Берг перешел в Ливерпуль из Эредивизии летом 2019-го за 1,9 млн евро. В нынешнем сезоне выступал за молодежку мерсисайдцев и провел 7 поединков.

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