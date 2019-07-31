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Ливерпуль отдал Вудберна в аренду клубу английской Лиги 1

06:00 3 Читати українською
Ливерпуль отдал Вудберна в аренду клубу английской Лиги 1
Бенджамин Вудберн / Reuters

Английский Ливерпуль отдал своего нападающего Бена Вудберна в аренду Оксфорд Юнайтед, выступающему в Лиге 1.

Молодой валлиец проведет сезон 2019/20 в составе "Юс", сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Тренерский штаб мерсисайдцев решил предоставить Вудберну шанс получить больше игровой практики. В прошлом году 19-летний нападающий ездил в аренду в Шеффилд Юнайтед, но провел всего 8 матчей в составе "клинков", результативными действиями в которых не отметился.

К слову, Бен Вудберн превзошел уникальное достижение Оуэна, забив гол в матче Кубка лиги два года назад в возрасте 17 лет и 45 дней. Также в его активе уже 10 поединков за сборную Уэльса (2 гола).

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