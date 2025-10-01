Главный тренер Ливерпуля Арне Слот объявил, что Алиссон не выйдет на поле в ближайшем матче АПЛ против Челси. Бразилец получил повреждение во время поединка Лиги чемпионов против Галатасарая, который завершился поражением мерсисайдцев 0:1.

Игроков Ливерпуля ждал неприятный сюрприз в отеле Стамбула – они не смогли выспаться

"Это никогда не позитив, если ты покидаешь поле так. Можете быть уверены, в субботу он не сыграет. Когда он возвращался обратно, почувствовал что-то. Я не врач, но обычно, когда игрок чувствует боль, падает на газон и не может продолжить – это серьезно. Если один из наших футболистов ложится на поле, то в девяти случаях из десяти он больше не встает. Так и случилось с Алиссоном. В субботу он точно не сыграет, можно сказать, что это 99,9 процента, я уже говорил – фактически 100 процентов", – цитирует слова Слота на послематчевой пресс-конференции The Athletic.

32-летний голкипер сигнализировал о проблеме после удара Виктора Осимхена, когда резко возвращался на позицию в ситуации с выходом один на один. На 56-й минуте его заменил грузинский кипер Гиорги Мамардашвили.

Алиссон уже не впервые выбывает из-за травм. В сезонах 2023/24 и 2024/25 он пропускал длительные отрезки из-за проблем с мышцами, а в прошлом сезоне был вне игры три месяца. Его заменит Гиорги Мамардашвили, который летом перешел из Валенсии. 25-летний вратарь уже успел провести один матч за Ливерпуль в Кубке лиги, а теперь дебютирует в АПЛ во встрече с Челси.

Проблемы со здоровьем во время матча в Стамбуле имел и нападающий Уго Экитике. Форвард почувствовал дискомфорт после попытки остановить передачу и был заменен Алексисом Мак Аллистером. "Уго почувствовал что-то, когда тянулся к мячу. После игры игрокам кажется, что все не так плохо, но это может иметь последствия, когда в игре надо будет сделать спринт. Посмотрим, будет ли он готов на выходные", – отметил Слот. Французскому нападающему теперь предстоит медицинское обследование.

Ливерпуль сенсационно проиграл Галатасараю, Тоттенхэм спасся от поражения Буде-Глимту, Атлетико снова забил пять