Салах – лучший игрок Ливерпуля в сезоне-2023/24, сообщает официальный сайт клуба. Мохамед опередил в голосовании ван Дейка и Мак Аллистера, которые заняли второе и третье места соответственно.

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Египтянин забил 25 голов во всех турнирах и отдал 13 ассистов. Для него это уже четвертая такая награда за семь сезонов на Анфилде. Салах завершил сезон ссорой с Клоппом, который покидает Ливерпуль.

Ливерпуль до весны оставался в чемпионской гонке, однако в итоге занял третье место в АПЛ. Команда выиграла Кубок лиги, но вылетела в четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги Европы.