Отдел маркетинга чемпионов Англии серьезно не дорабатывает. Рекламный фейл во время матча с Тоттенхэмом возмутил спонсора "красных".

Кто бы мог подумать, что центральная встреча 13 тура АПЛ обидит гордых жителей маленького островного государства в Индийском океане! Туристический Маврикий негодует из-за невежества маркетологов Ливерпуля, которые рекламировали райский уголок нашей планеты с очевидной ошибкой в ​​географическом названии. Вместо "mauritiusnow.com" на рекламных щитах Энфилда фигурировала надпись "mauritusnow.com". Поэтому каждый, кто переходил по ссылке, сталкивался с недействительной веб-страницей.

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Самое популярное издание Маврикия Express выдало разгромный материал о нарушении спонсорского соглашения и серьезных убытках: "За это мы платим вам 8 миллионов евро в год? Это же деньги наших налогоплательщиков!".

Отметим, что объявление с официальным порталом Маврикия отображается 6 раз по 20 секунд на протяжении всех матчей Ливерпуля. То есть, "красные" две минуты рекламировали некорректную веб-страницу. В лагере мерсисайдцев пока не признают собственной ошибки, мол плакаты и маркировки поступают с готовыми данными.

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