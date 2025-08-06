Аль-Хиляль достиг принципиального соглашения о подписании нападающего Дарвина Нуньеса из Ливерпуля. Об этом сообщает The Athletic.

Ливерпуль нашел новый клуб для форварда-неудачника – Двукратный финалист ЛЧ лично заинтересован в игроке

Саудовский клуб заплатит мерсисайдцам 53 миллиона евро, а также предусмотрены бонусы. Сейчас стороны работают над завершением сделки. Ливерпуль разрешил Нуньесу вести переговоры с Аль-Хилялем, и если ситуация разрешится, уругвайский игрок сможет присоединиться к саудовскому клубу в Германии, где команда находится на сборах.

Напомним, что Дарвин Нуньес присоединился к Ливерпулю в 2022 году за 85 миллионов евро. Всего за мерсисайдцев он сыграл в 143 матчах, забив 40 голов и отдав 26 ассистов.

Ливерпуль сыграл два матча с Атлетиком – Гакпо оформил уникальный "хет-трик", Салах провалился с паненкой (ВИДЕО)