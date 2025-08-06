Ливерпуль окончательно договорился о трансфере звездного нападающего, – The Athletic
Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес продолжит карьеру на Ближнем Востоке.
Аль-Хиляль достиг принципиального соглашения о подписании нападающего Дарвина Нуньеса из Ливерпуля. Об этом сообщает The Athletic.
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Саудовский клуб заплатит мерсисайдцам 53 миллиона евро, а также предусмотрены бонусы. Сейчас стороны работают над завершением сделки. Ливерпуль разрешил Нуньесу вести переговоры с Аль-Хилялем, и если ситуация разрешится, уругвайский игрок сможет присоединиться к саудовскому клубу в Германии, где команда находится на сборах.
Напомним, что Дарвин Нуньес присоединился к Ливерпулю в 2022 году за 85 миллионов евро. Всего за мерсисайдцев он сыграл в 143 матчах, забив 40 голов и отдав 26 ассистов.
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