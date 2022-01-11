Слова наставника Ливерпуля Юргена Клоппа о ложноползитивных тестах на коронавирус вызвали немалое возмущение в Англии – это стало причиной переноса полуфинала Кубка английской лиги.

Некоторые клубы пожаловались в Английскую футбольную лигу с требованием проверить, когда Ливерпуль узнал информацию о том, что положительные тесты на COVID-19 оказались ложными, информирует The Athletic.

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Скандал вызвали слова Клоппа, который сообщил, что некоторые игроки сдали ложноположительные тесты. Клубы требуют расследовать это дело, поскольку раньше некоторые из них просили о перенесении поединков, но получали отказ. Если же мерсисайдцы узнали, что их игроки сдали ложноположительные тесты в поединок, то матч должен был состояться по расписанию. Возможные последствия для команды Клоппа в случае подтверждения подозрений неизвестны.

Напомним, матч между Ливерпулем и Арсеналом должен был состояться еще 6 января, однако мерсисайдский клуб сообщил Английской футбольной лиге, что количество больных коронавирусом в клубе стремительно растет.

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