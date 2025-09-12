АПЛ признала Арне Слота лучшим тренером августа в АПЛ, а Доминик Собослай получил награду за лучший гол месяца.

Тренер Ливерпуля Арне Слот официально получил звание лучшего тренера августа в английской Премьер-лиге. Под руководством нидерландского наставника "красные" начали сезон с трех побед подряд, став единственной командой лиги со стопроцентным результатом.

Ливерпуль забил восемь мячей – лучший показатель в августе. Команда стартовала домашней победой над Борнмутом (4:2), затем одолела Ньюкасл в драматичном матче (3:2), а завершила месяц минимальной победой над Арсеналом (1:0). Для Слота это уже второе такое признание – первое он получил в ноябре 2024 года.

Не остался без награды и полузащитник Ливерпуля Доминик Собослай. В матче против Арсенала венгр на 83-й минуте отметился фантастическим штрафным ударом с 30 метров – мяч пролетел над стенкой и влетел в верхний угол ворот, задев стойку. Именно этот гол принес венгру победу в голосовании на лучший гол месяца.

Для 24-летнего Собослая это историческое достижение – он стал первым венгерским футболистом, который выиграл ежемесячную награду Премьер-лиги.

