20-й номер был навсегда закреплен за Диогу Жотой и выведен из обращения во всех командах. Об этом сообщается на официальном сайте Ливерпуля. "Это был номер, который он носил с гордостью и честью, который привел нас к бесчисленным победам – и Диогу Жота навсегда останется номером 20 футбольного клуба Ливерпуль, – сказано в заявлении.

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После консультаций с его женой Руте и семьей, клуб принял решение вывести номер из обращения в честь и память о Диогу на всех уровнях, включая женскую команду и Академию клуба.

Напомним, Жота трагически погиб в ДТП в Испании вместе со своим братом, футболистом Пеньяфиэла Андре Силвой.