Новые игроки Ливерпуля определились, с какими номерами будут выступать на Энфилде.

Чемпионы Англии 31 июля отработали контракт с Nike и наконец-то могут презентовать форму от нового технического партнера Adidas. Едва ли не главной интригой были номера, которые выберут звездные новички "красных".

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– левый защитник Милош Керкез (перешел из Борнмута за 47 млн евро) выбрал номер 6;

– атакующий хавбек Флориан Вирц (из Байера за 125 млн) получил номер 7, который как раз освободил Луис Диас;

– правый защитник Джереми Фримпонг (из Байера за 40 млн) будет выступать под номером 30;

– вратарь Гиорги Мамардашвили (из Валенсии за 30 млн) выбрал номер 25;

– нападающий Уго Экитике (из Айнтрахта за 90 млн) остановил выбор на номере 22;

– резервные вратари Фредди Вудман и Армин Печи выбрали 28-й и 41-й номера соответственно;

– двое "старых" игроков сменили номера. Правый защитник Конор Брэдли перешел с 84-го на 12-й, а хавбек Трей Ньони – с 98-го на 42-й.

Напомним, Ливерпуль начнет официальный сезон 10 августа матчем против Кристал Пэлас за Суперкубок Англии.

Our squad numbers for the 2025-26 season have been confirmed. — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

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