"Красные" на своем официальном сайте сообщили о подписании нового долгосрочного контракта с нападающим Диогу Жотой. Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что соглашение будет рассчитано до лета 2027 года вместо 2025-го, прописанного ранее.

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Ливерпуль 2 года назад приобрел Жоту у Вулверхэмптона за 45 млн евро. Португалец сразу вписался в команду Клоппа и даже вытеснил Роберто Фирмино из основного трио атаки. В общей сложности в футболке мерсисайдцев Диогу пока провел 85 матчей, в которых оформил 34 гола и 9 ассистов.

Напомним, за последние месяцы Ливерпуль также продлил контракты Клоппа и Салаха, а вот Мане решил сменить прописку и отправился в Баварию за 41 млн евро.

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