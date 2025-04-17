Ливерпуль после сохранения Мохамеда Салаха успешно завершил переговоры и с Вирджилом ван Дейком.

"Красные" на официальном сайте объявили о подписании нового контракта с 33-летним центрбеком. Ливерпуль не предоставляет никаких подробностей сделки, но это делает авторитетный инсайдер Дэвид Орнстейн.

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– Контракт рассчитан на 2 года, до лета 2027-го;

– Не предусмотрено никаких пунктов о выкупе, досрочном разрыве или сокращении зарплаты;

– Ван Дейк в дальнейшем будет зарабатывать около 400 тысяч фунтов еженедельно, оставаясь самым высокооплачиваемым защитником Европы;

– Другие клубы пытались переманить нидерландца, однако он всегда хотел продолжить карьеру только в Ливерпуле.

Напомним, в январе 2018-го "красные" заплатили Саутгемптону за ван Дейка 85 млн евро, что на тот момент было трансферным рекордом среди защитников. С тех пор центрбек провел за Ливерпуль 314 матчей, выиграл АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, дважды Кубок лиги, клубный ЧМ, Суперкубки Англии и УЕФА.

Недавно мерсисайдский клуб также продлил контракт с другой суперзвездой – Мохамедом Салахом. А вот Трент Александер-Арнольд летом может уйти свободным агентом.

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