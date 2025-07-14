Ливерпуль на официальном сайте опубликовал первое интервью Гиорги Мамардашвили в статусе игрока "красных". Интересно, что грузин уже успел дебютировать в товарищеской игре против Престона (сыграл в первом тайме), за который в прошлом сезоне выступал Максим Таловеров.

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"Я счастлив, я очень рад быть здесь. Это огромный момент для меня, потому что присоединение к такому клубу, как Ливерпуль, это не просто трансфер, это осуществление моей мечты. Я чувствую себя готовым, мотивированным и гордым. Когда я согласился на предложение Ливерпуля прошлым летом, я почувствовал, что в моей жизни начинается что-то грандиозное. Но теперь я действительно понимаю, что значит быть игроком Ливерпуля.

Как команда сплотилась из-за трагической смерти Диогу Жоты и Андре Силвы, и как это повлияло на новичков? Да, когда я впервые сюда прибыл, это был действительно тяжелый момент для клуба. Но все здесь поддерживали друг друга, и я вижу, что здесь как одна большая семья. Мы не просто команда, мы люди, которые заботятся друг о друге", – поделился Мамардашвили в интервью пресс-службе Ливерпуля.

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