Ливерпуль показал, как будет выглядеть первый комплект формы в следующей кампании.

Официальная презентация новой экипировки опубликована в Twitter "красных".

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Дизайнеры решили украсить привычную красную форму тонкими диагональными полосами персикового цвета. В этом же цвете выполнены воротничок и полосы на рукавах. Техническим спонсором Ливерпуля остается Nike.

Напомним, в воскресенье (23 мая) команда Клоппа встретится с Кристал Пэлас. От этого матча зависит участие "красных" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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