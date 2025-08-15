Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании 18-летнего защитника Пармы Джованни Леони за 35 млн евро. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что контракт итальянца рассчитан до лета 2031 года.

Ливерпуль завершает седьмой трансфер этим летом за 35 миллионов – что известно об интересе к Михавко

Леони будет выступать за "красных" под номером 15. В прошлом сезоне Леони провел за Парму 17 матчей в Серии А и забил один гол.

Джованни стал седьмым новичком Ливерпуля после подписания Флориана Вирца, Уго Экитике, Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза и двух вратарей: Фредди Вудмана и Армина Печи.

Ранее портал Anfield Watch отмечал, что мерсисайдцы рассматривают защитника Динамо Тараса Михавко как альтернативный вариант Леони.