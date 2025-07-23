Ливерпуль официально подписал Экитике – он не был первым выбором
21:44 - Читати українською
Форвард Уго Экитике перешел из Айнтрахта в Ливерпуль.
Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании Уго Экитике. Как информирует Sky Sports, трансфер обошелся "красным" в 91 млн евро. Уго был вторым выбором Ливерпуля после форварда Ньюкасла Александра Исака – "сороки" отказали в этом трансфере.
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Подобно сделке с Флорианом Вирцем, большинство бонусов при переходе Экитике привязаны к трофейным успехам Ливерпуля и значительному вкладу игрока.
В прошлом сезоне Экитике забил 22 гола в 48 матчах во всех соревнованиях за Айнтрахт, он помог команде выйти в Лигу чемпионов.
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