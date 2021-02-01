Ливерпуль договорился с Престоном о трансфере 25-летнего защитнирка Бена Дэвиса, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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Детали контракта англичанина с новым клубом пока разглашаются. По неофициальной информации, Ливерпуль заплатил Престону за футболиста 2,25 млн евро. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Дэвис провел 19 матчей и отметился ассистом.

"Это большой шанс для меня. Для меня это стало сюрпризом, когда появилась первая информация об интересе Ливерпуля. Было бы глупостью не воспользоваться такой возможностью на максимум", – прокомментировал свой трансфер Бен.

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