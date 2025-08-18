Ливерпуль официально отпустил игрока в экс-клуб Забарного
Вингер Ливерпуля Бен Доук продолжит свою карьеру в Борнмуте.
Борнмут на своем официальном сайте объявил о переходе Бена Доука. Шотландский нападающий подписал контракт с "вишнями" на пять лет.
По информации Фабрицио Романо, Ливерпуль получит за трансфер 19-летнего вингера 25 миллионов фунтов. Бен Доук – воспитанник Ливерпуля. Сезон 2024/25 он провел в аренде в Мидлсбро. За Ливерпуль шотландец провел 10 матчей.
Стоит заметить, что Доук в 2024 году дебютировал за сборную Шотландии, за которую сыграл в шести матчах. В его активе одна результативная передача.
