Борнмут на своем официальном сайте объявил о переходе Бена Доука. Шотландский нападающий подписал контракт с "вишнями" на пять лет.

Украинец завершает трансфер в Англию за 20 миллионов – тренер подтвердил

По информации Фабрицио Романо, Ливерпуль получит за трансфер 19-летнего вингера 25 миллионов фунтов. Бен Доук – воспитанник Ливерпуля. Сезон 2024/25 он провел в аренде в Мидлсбро. За Ливерпуль шотландец провел 10 матчей.

Стоит заметить, что Доук в 2024 году дебютировал за сборную Шотландии, за которую сыграл в шести матчах. В его активе одна результативная передача.

"Я думал, что Клопп болен": Мак Аллистер о ЧМ-2022, влиянии Де Дзерби и Слота, дружбе отца с Марадоной и потере Жоты