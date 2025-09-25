Ливерпуль официально определил судьбу 17-летней сенсации – он принес одну из самых тяжелых побед сезона
Ливерпуль на бумаге подтвердил доверие к юному вингеру Рио Нгумохе.
"Красные" на официальном сайте сообщили о подписании первого профессионального контракта с талантом. Соглашение рассчитано на 3 года, уточняет инсайдер Пол Джойс.
Год назад Ливерпуль переманил Нгумоху из академии Челси. 17-летний вингер совершил прорыв во время летнего межсезонья, а затем начал регулярно получать игровое время в официальных матчах. Именно удар Рио на 90+10-й минуте принес мерсисайдцам победу в сверхтяжелом поединке 2-го тура АПЛ против Ньюкасла (3:2).
Напомним, ранее Ливерпуль не смог продлить контракт с Трентом Александером-Арнольдом и был вынужден отпустить звездного воспитанника в Реал.
