"Красные" на официальном сайте сообщили о подписании первого профессионального контракта с талантом. Соглашение рассчитано на 3 года, уточняет инсайдер Пол Джойс.

Год назад Ливерпуль переманил Нгумоху из академии Челси. 17-летний вингер совершил прорыв во время летнего межсезонья, а затем начал регулярно получать игровое время в официальных матчах. Именно удар Рио на 90+10-й минуте принес мерсисайдцам победу в сверхтяжелом поединке 2-го тура АПЛ против Ньюкасла (3:2).

Напомним, ранее Ливерпуль не смог продлить контракт с Трентом Александером-Арнольдом и был вынужден отпустить звездного воспитанника в Реал.

