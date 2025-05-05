На официальном сайте мерсисайдцы объявили, что 26-летний оборонец покинет клуб летом после завершения контракта.

Фол Алиссона за пределами штрафной в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 3:1

"Хочу сказать, что это нелегкое решение, и в него вложено много размышлений и чувств. Я здесь уже 20 лет, наслаждался каждой минутой, достиг всех своих мечтаний, достиг всего, чего когда-либо хотел", – сказал Александер-Арнольд.

По информации Фабрицио Романо, Трент уже договорился с Реалом о пятилетнем контракте.

Александер-Арнольд присоединился к академии Ливерпуля в возрасте шести лет и прошел все ступеньки карьерной лестницы на молодежном уровне, прежде чем дебютировать в 2016 году.

В общем он сыграл за мерсисайдцев в 351 матче, в которых забил 23 гола и отдал 92 ассиста. Александер-Арнольд выигрывал с клубом дважды титул чемпиона Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Челси уверенно победил Ливерпуль – лондонцы сохранили место в зоне ЛЧ, Палмер прервал 18-матчевую безголевую серию