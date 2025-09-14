Ливерпуль одержал тяжелую победу над Бернли – Фримпонг заработал решающий пенальти на последней минуте
Ливерпуль в рамках 4-го тура АПЛ 2025/26 победил Бернли (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Бернли традиционно дает бой грандам на родном Терф Мур. Ливерпуль не стал исключением. Первый час встречи можно было назвать провальным для мерсисайдцев несмотря на классную статистику. 17:2 по ударам, 31:2 по касаниям в штрафной, 37:26 по успешным единоборствам, 1,25 vs 0,12 по ожидаемым голам до 60-й минуты – все это выглядело круто, однако это именно тот случай, когда цифры привирают.
Кевин дебютировал в АПЛ и приобщился к решающему голу, Вольтемаде принес Ньюкаслу первую победу, Эвертон сдержал Виллу
Реальная картина игры заставила Арне Слота проводить замены уже на 36-й минуте. Его подопечные не создали ни одного момента до того времени. Оборонительный блок "бордовых" держался не только на компактности, но и на жесткости действий – в одном из подкатов Макаллистеру едва не оторвали ногу. За такой фол Майкл Оливер дал только желтую карточку.
Первый острый эпизод гости создали аж на 39-й минуте, когда Робертсон подхватил мяч в штрафной, качнул Лорана и пробил "шведой". Точно по позиции Дубравки. Еще через минуту Экитике открылся под пас за спину Лорану и пробил из-под Экдаля, однако сфера пролетела рядом с дальней штангой!
Перед перерывом Вирц получил проникающий пас от Макаллистера и прострелил в центр, но Экитике до мяча не добрался. Этот момент стал последним для Ливерпуля в первом тайме. На второй Макаллистер не вышел – вместо него выпустили Брэдли.
Через две минуты после перерыва Гравенберх мог открыть счет, мощно вколотив с отскока с линии штрафной площади. Точности Раяну не хватило. На 59-й же минуте Собослай мог повторить свой шедевр из матча против Арсенала, когда удалось забить со штрафного – только теперь Доминик пробивал метров с 25-ти с игры.
Венгр целил в девятку, однако Дубравка выполнил топовый сейв.
Следующего момента пришлось ждать аж до 73-й минуты. Робертсон выполнил навес с левого фланга точно на голову Кьези (он заменил Экитике). Мяч снова прошел мимо ворот.
Вот и вся острота Ливерпуля. Бернли крепко держал мерсисайдцев на расстоянии, заставив чемпиона забрасывать штрафную кроссами – за весь матч их насобиралось более 40 штук.
Бернли решил помочь подопечным Арне Слота, оставшись в меньшинстве на 75-й минуте. Вторую желтую карточку получил Угочукву. Тренерский штаб Ливерпуля отреагировал неожиданно – вместо Конате и Вирца на поле вышли Нгумоха и Фримпонг.
Невероятно, но Арне Слот угадал с кадровыми решениями. На 2-й компенсированной Нгумоха зашел на левый край штрафной и покатил на правый, а Фримпонг замкнул вторым касанием в ближний угол. Дубравка парировал. Это был 26-й удар Ливерпуля.
На 4-й же компенсированной Фримпонг заработал пенальти, исполнив 44-й кросс мерсисайдцев на Терф Мур. Мяч попал в руку Меджбири. Защитник сам все понял, схватившись за голову.
Майкл Оливер указал на "отметку", а Салах не оставил шансов Дубравке – 0:1! Этот гол стал победным для гостей. Ливерпуль продолжил триумфальное шествие в АПЛ, выиграв четвертый матч подряд.
Арсенал уничтожил Ноттингем на глазах Теда Лассо, но потерял лидера – Субименди сделал дубль, конкурент Зинченко привез гол