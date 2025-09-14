Бернли традиционно дает бой грандам на родном Терф Мур. Ливерпуль не стал исключением. Первый час встречи можно было назвать провальным для мерсисайдцев несмотря на классную статистику. 17:2 по ударам, 31:2 по касаниям в штрафной, 37:26 по успешным единоборствам, 1,25 vs 0,12 по ожидаемым голам до 60-й минуты – все это выглядело круто, однако это именно тот случай, когда цифры привирают.

Кевин дебютировал в АПЛ и приобщился к решающему голу, Вольтемаде принес Ньюкаслу первую победу, Эвертон сдержал Виллу

Реальная картина игры заставила Арне Слота проводить замены уже на 36-й минуте. Его подопечные не создали ни одного момента до того времени. Оборонительный блок "бордовых" держался не только на компактности, но и на жесткости действий – в одном из подкатов Макаллистеру едва не оторвали ногу. За такой фол Майкл Оливер дал только желтую карточку.

Первый острый эпизод гости создали аж на 39-й минуте, когда Робертсон подхватил мяч в штрафной, качнул Лорана и пробил "шведой". Точно по позиции Дубравки. Еще через минуту Экитике открылся под пас за спину Лорану и пробил из-под Экдаля, однако сфера пролетела рядом с дальней штангой!

Перед перерывом Вирц получил проникающий пас от Макаллистера и прострелил в центр, но Экитике до мяча не добрался. Этот момент стал последним для Ливерпуля в первом тайме. На второй Макаллистер не вышел – вместо него выпустили Брэдли.

Через две минуты после перерыва Гравенберх мог открыть счет, мощно вколотив с отскока с линии штрафной площади. Точности Раяну не хватило. На 59-й же минуте Собослай мог повторить свой шедевр из матча против Арсенала, когда удалось забить со штрафного – только теперь Доминик пробивал метров с 25-ти с игры.

Венгр целил в девятку, однако Дубравка выполнил топовый сейв.

Следующего момента пришлось ждать аж до 73-й минуты. Робертсон выполнил навес с левого фланга точно на голову Кьези (он заменил Экитике). Мяч снова прошел мимо ворот.

Вот и вся острота Ливерпуля. Бернли крепко держал мерсисайдцев на расстоянии, заставив чемпиона забрасывать штрафную кроссами – за весь матч их насобиралось более 40 штук.

Бернли решил помочь подопечным Арне Слота, оставшись в меньшинстве на 75-й минуте. Вторую желтую карточку получил Угочукву. Тренерский штаб Ливерпуля отреагировал неожиданно – вместо Конате и Вирца на поле вышли Нгумоха и Фримпонг.

Невероятно, но Арне Слот угадал с кадровыми решениями. На 2-й компенсированной Нгумоха зашел на левый край штрафной и покатил на правый, а Фримпонг замкнул вторым касанием в ближний угол. Дубравка парировал. Это был 26-й удар Ливерпуля.

На 4-й же компенсированной Фримпонг заработал пенальти, исполнив 44-й кросс мерсисайдцев на Терф Мур. Мяч попал в руку Меджбири. Защитник сам все понял, схватившись за голову.

Майкл Оливер указал на "отметку", а Салах не оставил шансов Дубравке – 0:1! Этот гол стал победным для гостей. Ливерпуль продолжил триумфальное шествие в АПЛ, выиграв четвертый матч подряд.

Арсенал уничтожил Ноттингем на глазах Теда Лассо, но потерял лидера – Субименди сделал дубль, конкурент Зинченко привез гол