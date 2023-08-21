"Красные" подали апелляцию на трехматчевую дисквалификацию чемпиона мира, сообщает Mirror.

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На 57-й минуте матча против Борнмута арбитр Томас Браммел показал Мак Аллистеру прямую красную за фол против Райана Кристи, хотя на повторе удар выглядел не слишком жестко. Даже тренер "вишен" Андони Ираола не соглашался с наказанием соперника: "Вживую все казалось не столь серьезно, чтобы давать красную". Решение судьи раскритиковал и Юрген Клопп.

Если апелляция Ливерпуля будет успешной, Мак Аллистер сможет сыграть уже 27 августа на поле Ньюкасла в рамках 3 тура АПЛ. В случае неудачи аргентинец отсидит не менее 3 матчей – Ньюкасл, Астон Вилла и Вулверхэмптон.

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