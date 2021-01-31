Юрген Клопп отчаянно ищет усиление в оборону. В поисках специалист обратил внимание на защитника Вест Хэма.

Исса Диоп попал на радары Ливерпуля. 24-летний центрбэк должен закрыть дыру в обороне, которая возникла из-за травм мерсисайдцев.

Ливерпуль нацелился на защитника сборной США

Как сообщает Daily Star, Диоп находится на вершине списка желаемых трансферов Юргена Клоппа. Сам Вест Хэм хочет продать игрока, а Ливерпуль – арендовать. Как компромисс, мерсисайдцы уже обратились к "молотам" и предложили аренду с обязательным выкупом по завершении текущего сезона за около 22 млн в евровалюте.

Заметим, француз перебрался в Вест Хэм летом 2018 из Тулузы. В нынешней кампании защитник не имеет стабильной игровой практики (всего 5 поединков). Портал Transfermarkt оценивает Диопа в 20 млн евро.

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