Ливерпуль объявил об уходе Клайна

Защитник мерсисайдцев Натаниэль Клайн продолжит карьеру в другом клубе.

Крайний защитник Ливерпуля Натаниэль Клайн покинет команду в конце июня, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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Боссы "красных" не воспользовались возможностью продлить действующее соглашение игрока до конца текущего сезона и решили отпустить его досрочно – с 1 июля Натаниэль станет свободным агентом.

Напомним, Клайн перешел в Ливерпуль в 2015 году из Саутгемптона за 17,7 млн евро. За это время сыграл за мерсисайдцев в 103 поединках во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Интересно, что в первом сезоне он провел в основе команды 52 матча. Травмы помешали защитнику показать свои лучшие качества после прихода Юргена Клоппа и он в 2019 году вынужден был даже уйти в аренду в Борнмут.

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