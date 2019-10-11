Ливерпуль объявил об открытии официального фан-клуба в Украине

Украинские поклонники Ливерпуля организовали официальный фан-клуб любимой команды.

Ливерпуль в своем официальном Twitter поприветствовал новых членов клубной фан-группировки.

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Очередное отделение болельщиков "красных" открылось в Киеве. Одновременно с этой подобные организации открылись в 19-и городах девяти стран мира, в частности в Китае, США и Бразилии.

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Ливерпуль – не первый английский клуб с собственным фан-клубом в Украине. Подобным могут похвастаться и их заклятые враги с Манчестер Юнайтед.