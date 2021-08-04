Мерсисайдский клуб убедил своего основного голкипера переподписать соглашение о сотрудничестве.

Алиссон оставил свою подпись на новом контракте с Ливерпулем, сообщает официальный сайт клуба.

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Отныне сотрудничество мерсисайдцев с 28-летним голкипером рассчитано до лета 2027-го. Напомним, в 2018 году Ливерпуль заплатил Роме за бразильского голкипера 62,5 млн евро, с тех пор Алиссон остается основным голкипером команды Клоппа.

В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 33 матча, в которых пропустил 32 мяча.

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