Ливерпуль объявил о продлении контракта с Алиссоном
19:27 - Читати українською
Мерсисайдский клуб убедил своего основного голкипера переподписать соглашение о сотрудничестве.
Алиссон оставил свою подпись на новом контракте с Ливерпулем, сообщает официальный сайт клуба.
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Отныне сотрудничество мерсисайдцев с 28-летним голкипером рассчитано до лета 2027-го. Напомним, в 2018 году Ливерпуль заплатил Роме за бразильского голкипера 62,5 млн евро, с тех пор Алиссон остается основным голкипером команды Клоппа.
В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 33 матча, в которых пропустил 32 мяча.
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