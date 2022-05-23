Еще зимой Ливерпуль был очень близок к трансферу полузащитника, но ему не хватило времени, чтобы подписать все необходимые бумаги. После этого мерсисайдцы работали над переходом и наконец-то его оформили.

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Как сообщает официальный сайт "красных" , Карвалью присоединится к ним 1 июля на правах свободного агента по завершении контракта с Фулхэмом. Ливерпуль деталей не разглашает, но раньше была информация, что Фабио уже прошел медосмотр и подпишет контракт до 2027 года.

К слову, 19-летнего хавбека называли одним из величайших талантов Чемпионшипа. В этом сезоне воспитанник "коттеджеров" провел 38 поединков (11 голов и 8 ассистов), помог клубу вернуться в АПЛ.

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