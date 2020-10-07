Полузащитник Ливерпуля Марко Груич продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Новым клубом 24-летнего футболиста станет Порту.

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По сообщению официального сайта португальского клуба 24-летний футболист будет выступать за "драконов" на правах аренды до конца сезона 2020/21. Серб выбрал себе футболку с номером 16.

Напомним, Груич перешел в Ливерпуль в январе 2016 года из Црвены Звезды за 7 млн ​​евро. За это время за основную команду "красных" провел лишь 2 матча в Кубке английской лиги, выступая преимущественно в аренду. Предыдущие два года провел в Герте. В прошлом сезоне сыграл за берлинский клуб 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 14,5 млн евро.

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