Трент Александер-Арнольд продолжит карьеру в команде Юргена Клоппа. Правый защитник подписал новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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По неофициальной информации, новое соглашение защитника рассчитано до конца сезона 2024/25. Финансовые условия контракта не разглашаются.

Напомним, 22-летний Трент – воспитанник Ливерпуля и дебютировал за первую команду в октябре 2016-го. Под руководством Юргена Клоппа он выиграл ЛЧ и чемпионат Англии. В сезоне 2020/21 правый защитник сыграл 36 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

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