"Поле было сухим. Как-то так. Мы большую часть времени играли по сценарию Фулхэма. Набрали очко в очень плохой игре. Я задаю себе вопрос: "Как такое могло произойти?". Сначала отношение игроков к матчу было неправильным, а потом мы хотели отыграться, но это было уже нелегко.

Шоу трех форвардов в видеообзоре матча Фулхэм – Ливерпуль – 2:2

Лучшее в игре – это результат. Мы провели действительно плохую игру. Настрой был неправильным с самого начала.

Ливерпуль не заслуживал большего, но вот игру можно значительно улучшить. У нас не было импульса. Мы могли выиграть матч, поскольку у нас было больше моментов, но мы, вероятно, не заслуживали победы", – сказал Клопп в эфире BT Sport.

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