Ливерпуль не торопится продлевать контракт с Салахом – игрок уже имеет предложения от других клубов
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может покинуть клуб.
Ливерпуль проводит переговоры с Мохамедом Салахом о возможности продления контракта, который истекает летом 2025 года.
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Однако, как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, между сторонами пока нет прогресса в достижении соглашения. В то же время есть сведения, что у игрока есть заманчивые предложения, как от клубов Саудовской Аравии, так и из Европы.
Салах присоединился к Ливерпулю летом 2017 года, перейдя из Ромы. За это время он стал важной частью команды, выиграв 8 трофеев. В текущем сезоне он уже забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
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