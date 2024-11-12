Ливерпуль проводит переговоры с Мохамедом Салахом о возможности продления контракта, который истекает летом 2025 года.

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Однако, как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, между сторонами пока нет прогресса в достижении соглашения. В то же время есть сведения, что у игрока есть заманчивые предложения, как от клубов Саудовской Аравии, так и из Европы.

Салах присоединился к Ливерпулю летом 2017 года, перейдя из Ромы. За это время он стал важной частью команды, выиграв 8 трофеев. В текущем сезоне он уже забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

Liverpool and Mohamed #Salah’s management are still in talks about a potential new contract beyond 2025.



However, no agreement has been reached yet, as both parties remain far apart. #LFC



Salah has other top options in both Saudi Arabia and Europe.@SkySportDE pic.twitter.com/oN1SzSi7oT — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 12, 2024

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