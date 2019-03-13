Ливерпуль не собирается досрочно возвращать Кариуса из Бешикташа

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус не вернется досрочно из аренды в Ливерпуль.

Ливерпуль не планирует досрочно возвращать Лориса Кариуса из Бешикташа, сообщает ESPN.

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Ранее главный тренер "орлов" Шенол Гюнеш заявлял, что немецкий голкипер не имеет мотивации и не чувствует себя частью клуба. Однако в Мерсисайде уверены, что Кариус успешно адаптировался к турецкому футболу и доволен ролью в Бешикташе.

Стамбульский клуб арендовал немца на 2 сезона прошлым летом после того, как Ливерпуль подписал Алиссона.