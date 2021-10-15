Голкипер Ливерпуля Алиссон и опорник "красных" Фабинью точно не сыграют в матче 8-го тура АПЛ против Уотфорда.

Оба игрока только сегодня покинули расположение сборной Бразилии и не успеют прибыть в Англию на завтрашний поединок против Уотфорда, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Впрочем, тренерский штаб во главе с Клоппом предусмотрел подобный сценарий, а потому Алиссон и Фабинью вылетят сразу в Мадрид, где уже во вторник могут помочь своей команде в противостоянии с Атлетико в рамках Лиги чемпионов.

К слову, Алиссон в текущем сезоне в 9 поединках за мерсисайдцев во всех соревнованиях пропустил 9 голов. Что насчет Фабинью, то опорник сыграл в 8 матчах, записав в свой актив гол и ассист.

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