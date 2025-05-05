Правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд решил попробовать свои силы в другой стране.

Одним из первых шагов спортивного директора Ливерпуля Ричарда Хьюза после прихода в клуб стало предложение новых условий контракта правому защитнику Тренту Александеру-Арнольду, информирует журналист Бен Джейкобс. Сообщается, что после первой беседы Хьюза с главным тренером Арне Слотом этот вопрос стал приоритетным. Тренту предложили несколько выгодных вариантов, однако довольно рано стало понятно, что дело не в деньгах.

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Ливерпуль намеревался сохранить Александера-Арнольда, но в итоге клуб не смог предложить ему нового опыта – именно это и стало главной причиной перехода в Реал. Трент хочет испытать себя в Ла Лиге.

Согласно The Athletic, Александер-Арнольд подпишет контракт с Реалом на 6 лет.

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