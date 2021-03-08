"Я не имею ничего против Салаха – я действительно очень люблю его, – но я действительно верю, что трансферы сейчас в значительной мере касаются того, чего хотят игроки, поэтому ситуацию контролирует он, а не Ливерпуль.

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Если он хочет уйти, то он должен уйти. Если игрок хочет уйти, мы должны принять это. Я твердо уверен, что если они недовольны и хотят уйти, то они должны уйти. То же сказал и Юрген Клопп – он не хочет, чтобы в клубе был кто-то, кто не хочет там быть.

Я считаю, что он имел именно такое отношение к Коутиньо. Он агитировал за переезд. Ливерпуль отказался от этого летом, потому что это не устраивало их в финансовом плане и с точки зрения приобретения игроков, но они продали его в январе и подписали за эти средства Алиссон и ван Дейка. Клопп не хотел удерживать Коутиньо, потому что считал, что его отношение было неправильным, и в конце концов он не хотел этого ядовитого отношения в своем лагере.

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Если Салах действительно несчастен, расстроен из-за того, что ему не дали новый контракт или что-то другое, тогда готовься к продаже, получи за него столько, сколько сможешь, и используй эти деньги, чтобы усилить команду. Я поклонник Салаха, но Ливерпуль не сильно жалел из-за продажи Коутиньо, не так ли?" – отметил Фаулер в комментарии The Mirror.

К слову, Салах провел 38 матчей в составе Ливерпуля в текущем сезоне, записав в свой актив 24 гола и 4 ассиста.

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