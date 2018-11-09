"Ливерпуль не продается", – владельцы клуба сделали официальное заявление

Информация о продаже Ливерпуля не подтвердилась – владельцы мерсисайдцев не собираются прощаться с клубом.

Американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит Ливерпуль, выступила с опровержением слухов по поводу возможной продажи клуба, сообщает Liverpool Echo.

Абрамович не будет продавать Челси

8 ноября в New York Post появилась информация, что FSG готов продать английский клуб за два миллиарда долларов.

"Мы не считаем, что данная публикация заслуживает реакции, но от владельцев клуба я хочу полностью опровергнуть безосновательные спекуляции.

Подчеркиваем в очередной раз, что Ливерпуль не продается", – заявил представитель мерсисайдского клуба.

В октябре прошлого года сообщалось, что владельцы Ливерпуля отказались продать клуб за 1,5 млрд фунтов инвесторам из Дубая.

Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евровикенда