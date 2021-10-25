Коутинью провел за Барселону 99 матчей, следующая игра станет сотой. Ранее в СМИ была информация о пункте в контракте бразильца, согласно которому после сотого официального матча Барса должен заплатить Ливерпулю дополнительные 20 миллионов евро.

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Однако теперь Mundo Deportivo со ссылкой на источники в испанском клубе опровергает эти слухи. Таким образом Рональд Куман может спокойно использовать Фелипе без угрозы для финансовой стабильности Барселоны.

Напомним, что Барса приобрела Коутиньо у Ливерпуля в начале 2018 за 135 миллионов евро. Бразилец разочаровал и не вернулся на тот уровень, с которым ярко выступал в АПЛ. В прошлом сезоне он забил 2 гола в 12 матчах Примеры.

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