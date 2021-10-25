Ливерпуль не получит от Барселоны дополнительные 20 млн за Коутиньо
Каталонцы избежали очередного удара по своему бюджету, как ожидалось ранее.
Коутинью провел за Барселону 99 матчей, следующая игра станет сотой. Ранее в СМИ была информация о пункте в контракте бразильца, согласно которому после сотого официального матча Барса должен заплатить Ливерпулю дополнительные 20 миллионов евро.
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Однако теперь Mundo Deportivo со ссылкой на источники в испанском клубе опровергает эти слухи. Таким образом Рональд Куман может спокойно использовать Фелипе без угрозы для финансовой стабильности Барселоны.
Напомним, что Барса приобрела Коутиньо у Ливерпуля в начале 2018 за 135 миллионов евро. Бразилец разочаровал и не вернулся на тот уровень, с которым ярко выступал в АПЛ. В прошлом сезоне он забил 2 гола в 12 матчах Примеры.
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