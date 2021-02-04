РБ Лейпциг будет иметь огромное хлопоты с подготовкой первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Английская команда не смогла получить от федеральной полиции Германии специальное разрешение на въезд в страну, сообщает SportBuzzer.

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РБ Лейпциг обязан за свой счет организовать поединок на нейтральном поле или мириться с техническим поражением 0:3. Ливерпулю предлагали вариант с "обменом" домашних матчей (немецкий клуб получил бы дополнительные недели для решения проблемы), однако чемпионы Англии отказались.

РБ Лейпциг должен зарегистрировать нейтральную арену до 8 февраля, и наиболее вероятным претендентом на проведение является Лондон. Первый матч 1/8 ЛЧ между "быками" и Ливерпулем запланирован на 16 февраля, второй – на 10 марта.

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