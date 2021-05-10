Ливерпуль не отпустит Салаха в Челси
18:21 - Читати українською
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах останется в лагере мерсисайдцев.
Ливерпуль планирует сохранить Мохаммеда Салаха в команде Клоппа, сообщает The Athletic.
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Действующий контракт египтянина с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023-го, и ранее сам форвард заявлял, что пока не обсуждал свое будущее с представителями клуба. Местные СМИ отмечали, что в услугах египтянина заинтересован Челси.
В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 32 матча, в которых отметился 20-ю голами.
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