Ливерпуль планирует сохранить Мохаммеда Салаха в команде Клоппа, сообщает The Athletic.

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Действующий контракт египтянина с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023-го, и ранее сам форвард заявлял, что пока не обсуждал свое будущее с представителями клуба. Местные СМИ отмечали, что в услугах египтянина заинтересован Челси.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 32 матча, в которых отметился 20-ю голами.

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