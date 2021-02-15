"Я не думаю, что Ливерпуль еще находится в борьбе за титул. Манчестер Сити выглядит мощно и уже оторвался на 13 очков. Думаю, такой отрыв отыграть невозможно. Если бы было 8-9 очков, то можно о чем-то говорить, но 13-ть и игра в запасе – без шансов.

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Одна из ключевых причин проблем Ливерпуля – потеря ван Дейка. Им пришлось переставить Хендерсона в защиту, а одним из главных преимуществ Ливерпуля был высокий прессинг. Они забирали мяч и сразу отдавали форвардам. Теперь такой возможности нет", – цитирует Венгера Daily Record.

Напомним, Ливерпуль проиграл три матча АПЛ подряд и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов.

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