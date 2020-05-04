Ливерпуль не будет форсировать трансфер Вернера в условиях пандемии

Немецкий форвард Тимо Вернер рискует не перейти в Ливерпуль этим летом.

Тимо Вернер недавно признался, что хочет продолжить карьеру за рубежом. Это был явный знак для Ливерпуля – нужно активизироваться в переговорах. Юрген Клопп давно определил своего земляка приоритетным трансфером и планирует его подписать, однако коронавирус может все испортить.

Ливерпуль во время пандемии не будет принимать никаких конкретных решений по приобретениям, уверяет The Independent. Мерсисайдцы считают, что пауза в мировом футболе будет иметь финансовые последствия. Поэтому подождут и посмотрят, как изменится рынок. Лишь после того перейдут к переговорам и предложениям.

Несмотря на желание поработать с Клоппом, Вернер может оказаться в другом клубе, ведь в его контракте с РБ Лейпциг прописана сумма отступных в размере 55-60 млн евро. В текущем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 матчах.

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