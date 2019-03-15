Ливерпуль назвал сроки восстановления Окслейд-Чемберлена и Хендерсона

Английский Ливерпуль ожидает быстрое восстановление хавбеков Алекса Окслейд-Чемберлена и Джордана Хендерсона.

"Повреждение Хендерсона достаточно серьезное, чтобы сыграть на этих выходных. Перерыва на международные матчи будет достаточно для его возвращения.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Насчет Наби Кейта – мы должны увидеть, сможет ли он тренироваться сегодня. Ребята приходят чуть позже и мы делаем проверку. Последняя тренировка прошла положительно, но посмотрим, будет ли все хорошо на следующей.

Вейналдум не хвилюється щодо підписання нового контракту

Насчет Окслейда, то здесь ничего нового. Мы не будем спешить ставить его на выходные, так что после международного перерыва он будет на 100 процентов готов ", – сказал Клопп Goal.com.