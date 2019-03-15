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Ливерпуль назвал сроки восстановления Окслейд-Чемберлена и Хендерсона

16:33 59 Читати українською
Ливерпуль назвал сроки восстановления Окслейд-Чемберлена и Хендерсона
Джордан Хендерсон / Reuters

Английский Ливерпуль ожидает быстрое восстановление хавбеков Алекса Окслейд-Чемберлена и Джордана Хендерсона.

"Повреждение Хендерсона достаточно серьезное, чтобы сыграть на этих выходных. Перерыва на международные матчи будет достаточно для его возвращения.

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Насчет Наби Кейта мы должны увидеть, сможет ли он тренироваться сегодня. Ребята приходят чуть позже и мы делаем проверку. Последняя тренировка прошла положительно, но посмотрим, будет ли все хорошо на следующей.

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Насчет Окслейда, то здесь ничего нового. Мы не будем спешить ставить его на выходные, так что после международного перерыва он будет на 100 процентов готов ", сказал Клопп Goal.com.

Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта Наби Кейта Ливерпуль Ливерпуль
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