Ливерпуль собирается подписать хавбека Лестера Юри Тилеманса. На его счету 9 голов в сезоне 2020/21.

24-летний бельгиец может стать заменой Джорджиньо Вейналдума, который летом покинет Ливерпуль на правах свободного агента, сообщает Nieuwsblad. На Юри Тилеманса также претендует Манчестер Юнайтед.

Вейналдум окажется в Барселоне, – журналист

Ранее стало известно, что нынешний хавбек Ливерпуля вскоре поставит подпись под 3-летним соглашением с Барселоной. Вейналдумом также интересовалась Бавария. Однако, сам хавбек стремится выступать на Камп Ноу.

Напомним, в сезоне 2020/21 Тилеманс провел 51 матч за Лестер во всех турнирах, отличился 9 голами и 6 результативными передачами.

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