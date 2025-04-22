Правый защитник Ноттингем Форест Ола Айна может перебраться на Энфилд.

Команда Арне Слота уже смирилась с вероятным уходом Трента Александер-Арнольда в мадридский Реал.

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Именно поэтому мерсисайдцы начали активно искать нового правого защитника. Несмотря на удачные выступления молодого Конора Брэдли, "красные" хотят подписать Олу Айну из Ноттингем Форест, чтобы создать конкуренцию на позиции, сообщает Fichajes.

28-летний нигериец проводит невероятный сезон в составе "лесников" и может пойти на повышение летом. Добавляет трансферу вероятности то, что контракт Айны с Форестом истекает после текущего сезона. За игроком также следят Ньюкасл и Тоттенхэм.

Добавим, что Айна в кампании 2024/25 сыграл 32 матча, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Ранее нигерийский защитник выступал за Челси, Фулхэм и Торино.

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